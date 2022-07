Features

ಕೋವಿಡ್ ರುದ್ರ ನರ್ತನ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಈಗ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾವಾದರೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಇದೀಗ 75 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿಹೋಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ; 10ರಲ್ಲಿ 9 ಮಂಕಿಫಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೆಗಟಿವ್

ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೆಲ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ತಳಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಎದುರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ.

ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಂಕಿ ಫಿವರ್ ಅಥವಾ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮಂದಿಯನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದೆ. ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದೇ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇರೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯೇ ಬೇರೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಬಾಧಿಸುವತ್ತವಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೋಗಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

Many are confused with Monkey fever and Monkeypox cases. Monkey fever is in India from past several years known as KFD. But Monkeypox is in India first time.