Features

oi-Vijayasarathi SN

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಬಹಳ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ, ಭಯಂಕರವೆನಿಸುವ ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನರು ಹೆದರಿ ಮಾರು ದೂರ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.

ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಇದೇ ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ಡಾಗ್ ದಾಳಿ ಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ಜರುಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಲಹಂಕದ ಅಟ್ಟುರು ಲೇಔಟ್ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ಕೊಂದುಹಾಕಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸ್ಟೇರ್‌ಕೇಸ್‌ ಬಳಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಪಿಟ್ ಬುಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿತ್ತು.

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಘೋರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ನಾಯಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಹಾಕಿ ರಂಡು ಮತ್ತು ಮುಂಡ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ರಕ್ತಸಿಕ್ತಗೊಂಡ ಬಾಯಿಯ ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಾಲಿಕನ ದೇಹದ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣ- ಮಹಿಳೆಗೆ 5,000 ರೂ. ದಂಡ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಆ ಪಿಟ್‌ಬುಲ್ ನಾಯನ್ನು ಮಾಲೀಕ 9 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಜನರಿಗೆ ಈ ಜಾತಿಯ ನಾಯಿ ಸಾಕುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯ ಈ ನಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಚಿರತೆಯಂಥ ಕಾಡುಮೃಗದಷ್ಟೇ ಕ್ರೂರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Pitbull dog attack cases are reported frequently in recent days in and around Delhi. In Karnataka too pitbull attack cases were reported. Know more about these ferocious dogs.