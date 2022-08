ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ತೈವಾನ್ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಚೀನಾ ಉರಿದುಬಿದ್ದು ಗುಟುರು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ ಚೀನಾಗೆ ಯಾಕಿಂಥ ಕೋಪ?

ತೈವಾನ್ ತನ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂಬುದು ಚೀನಾದ ಅಚಲ ನಿಲುವು. ತಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶ ಎಂದು ತೈವಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೈವಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಚೀನಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಲವಂತಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ.

ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರು

ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಸ್ತರದ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರು ತೈವಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿಯ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತೈವಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಮಾಡಿರುವ ತಾಕೀತು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೋದರೆಯೇ ಉರಿದುಬೀಳುವ ಚೀನಾದ ಈ ಅತಿರೇಕದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬಯಸುವ ತೈವಾನ್ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರಬಹುದು? ತೈವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯಾ?

English summary

China is claiming that Taiwan is its integral part, while the latter is self governing from past seven decades.