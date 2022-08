ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ: 12ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ 15 ಕಿ ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಪಿಎಚ್‌ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 12ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಎನ್‌ಜಿಒ (ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗತ್ತಿದ್ದವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 12 ಪಿಎಚ್‌ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 12 ಪಿಎಚ್‌ಸಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಿಎಚ್‌ಸಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

English summary

Modifying the Arogya Bandhu scheme guidelines, the State government has now limited the continuation of the scheme in only 12 Primary Health Centres (PHCs) that are 15 km away from the highway,