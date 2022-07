Punyakoti Dattu Yojana : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಸುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರು ವಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ "ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ" ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗೋ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜನರೂ ಸಹ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 28ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಹಸು ದತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಬೇಕು? ಹಸುವಿನ ದತ್ತು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

Karnataka Government is going to launch a scheme called Punyakoti Dattu Yojana on July 28, 2022. Read on to know Cow Adoption Scheme overview, objectives, benefits, documents required, adoption amount and other details in kannada