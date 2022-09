ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿ

Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 22: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯದ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆವು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಬಿಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವರವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಟಿವಿ ನಿನ್ನೆ ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ, ಸದ್ಯ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಹುಮತ ಸಿಗುವ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ರಾಜ್ಯದ 224 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ 95-100 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 1-10 ಸ್ಥಾನ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಟಿವಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಾಹಿನಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ತಾನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 15 ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳೇನು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರವನ್ನು ವಾಹಿನಿ ಕಲೆಹಾಕಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

