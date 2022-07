Telangana Fish Rain: ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಚ್ಚರಿ: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮಳೆಗೆ ಜನ ಗಾಬರಿ

Features

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜುಲೈ 11: ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಗಳ ಆಗರ, ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಗ್ತಿಯಾಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವುದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಹಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಛಾವಣಿಗಳು, ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಿಂದ 50 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಂತರ ಮೀನುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆದರು.

ಮೀನು, ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವುದು ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದಾಗಿ. ಏಡಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಂತ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳು ಗುಡಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

Residents of Jagtial town in #Telangana witnessed a rare weather phenomenon as fish ‘rain’ from the sky. The phenomenon, known as 'animal rain',

happens when small water animals such as frogs, crabs or small fish are swept into water spouts. #Telanganafloods pic.twitter.com/JN9P1fzG5C