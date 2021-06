Features

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 08: ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಲರ್ಜಿಯಾಗುವುದೇ?, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?, ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದೇ?, ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ.

ಜತೆಗೆ ನನಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವು ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಡಾ. ವಿಕೆ ಪೌಲ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ರಂದೀಪ್ ಗುಲೇರಿಯಾ ಅವರು 'ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್‌'ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Can people with allergies get vaccinated ? Can pregnant women take Covid 19 vaccine? What about lactating mothers ? Do I get enough antibodies after getting vaccinated ? Is blood clotting common after taking the vaccine shots?