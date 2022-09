Features

oi-Vijayasarathi SN

ಇರಾನೀ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನೀ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಕಿನಿ ತೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿರಬಹುದು. ಅದು ನಿಜವಾ ಎನಿಸಬಹುದು.

ಇದು ನಿಜವೇ. 1979ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಜ ಗಜ ಅಂತರ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿ ಮಹಾಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಕಟ್ಟರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.

ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮೆರಿಕನ್ ನಿರೂಪಕಿಗೆ ಹೆಡ್‌ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹಾಕಲು ಹೇಳಿದಾಗ...!!

ಇರಾನ್ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಬೀಡು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ನಾಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಾಮ್ಯ ಇರುವ ಜೊರೋಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾಡು. ಪರ್ಷಿಯಾ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ ದೇಶ ಇಂದು ತೈಲ ಸಂಪತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುತೇಕ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವಿನಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಬಹುದು.

ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 6ರಿಂದ 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೈರಸ್, ಒಂದನೇ ಡೇರಿಯಸ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರ್ಷಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಖಾಮನಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದ ಪರ್ಷಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

English summary

Iran is seeing big protests against hijab. This is time to recollect the islamic revolution that took place in 20th century that transformed Iran into complete islamic country.