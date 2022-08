ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಗಾಡ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಗಳು ನಡೆಯದಿರದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವೆಂದರೆ ಅದು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದರು ತಪ್ಪಾಗದು. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳು ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿಲಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಚಾಲಕರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಾಯ ಯೋಜಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಚಾಲಕನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ರೈಲು ಚಾಲಕರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರೈಲು ಚಾಲಕರು ಗಾಡವಾದ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೌದು 99% ಜನರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲು ಜಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ರೈಲನ್ನು ಒಂದೇ ಇಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ರೈಲಿನ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ರೈಲು ಓಡಿಸುವ ವೇಳೆ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ? ರೈಲು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದೇ?

