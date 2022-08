ಭಾರತದ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಸೇರಲಿದೆ MQ-9B ಪ್ರಿಡೇಟರ್; ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಚೀನಾ ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೀಚ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ಹೌದು ಆ ಆಯುಧದ ಹೆಸರು ಎಮ್‌ಕ್ಯೂ-9ಬಿ (MQ-9B) ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಡ್ರೋನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (LAC)ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು $ 3 ಶತಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಮ್‌ಕ್ಯೂ-9ಬಿನ '30 MQ-9B ಪ್ರಿಡೇಟರ್' ಸಶಸ್ತ್ರ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತವು ಯುಎಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಲ್ಫೈರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಎಮ್‌ಕ್ಯೂ-9ಬಿ (MQ-9 'ರೀಪರ್') ನಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್-ಜವಾಹಿರಿಯನ್ನು ಕೊಂದುಕಾಕಿತು.

Asia Cup 2022: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (ಎಲ್‌ಎಸಿ) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತವು ಯುಎಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. $3 ಶತಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 30 MQ-9B ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್‌ಎಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಈ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂರು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜನರಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಡಾ.ವಿವೇಕ್ ಲಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಭಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಖರೀದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. "MQ-9B ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India is in an advanced stage of negotiations with the US to procure 30 MQ-9B Predator armed drones to upgrade surveillance along LAC at a cost of over USD 3 billion. Know more.