ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ನಡುವೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದ "ಮಾರುತಿ ಸುಜಕಿ 800"

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಮಾರುತಿ 800 ಕಂಪನಿಯು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಾರು. ಈ ಕಾರಿನ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕ ದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಹರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷರಶಃ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಳಿತು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರುಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರು ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು

ಆ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು, 'ಭಾರತ' ತನ್ನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 1983ರಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರು ಮಾರುತಿ 800 ಜನಿಸಿತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಜನರ ಕಾರು' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯನ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಮಯ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 800ನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇವಲ 47,500 ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ 39 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳ ಸೆರೆದಿಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರು.

English summary

First Maruti 800 ever sold in India gets a factory restoration Check here, "Bearing the registration number ‘DIA 6479’, the white Maruti 800 was owned by Delhi-based Harpal Singh who won it in a lucky draw and was handed the keys by India’s then PM, Indira Gandhi.