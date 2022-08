ಮಹಿಳೆ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಾರಿಯರಿವರು

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ೭೫ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ನಾಲಾಯಕ್ ಎಂದು ಅಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ನಾಯಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಯಿತಾ?

ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗದಿದ್ದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡಿಗರಿವರು

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಅನರ್ಹ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ ಗಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ನಿಜ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಎನಿಸುವ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವುದುಂಟು. ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆವೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ.

