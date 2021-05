ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಗುರುತಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆ; ಏಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 25: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್ ನಂತರ ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್ ಗೋಚರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಬದಲು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಣದೀಪ್ ಗುಲೇರಿಯಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್?; ವೈದ್ಯರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

