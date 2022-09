ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿತೇ ಹೊರತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ನಗರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಶೌಚಾಲಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ.

ರೋಗಿಗಳ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವೈಧ್ಯರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

English summary

Victoria Hospital: In 25 years in Victoria Hospital, though the patient load has increased, the health staff have remained in the same number. Know more.