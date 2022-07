ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಯಂತ್ರವನ್ನೇ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿಸಿದ #GotaGoHome, ಮುಂದೇನೀಗ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಜನಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಡಳಿತಯಂತ್ರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ಕೂತು ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕ, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ.

ಜನರ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಸರಕಾರವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊತಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹಿಂದಾ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸರಕಾರವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದೀಗ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೈಗೆ ಆಡಳಿತ ತಪ್ಪಿದೆ. ರಾನಿಲ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರಾನಿಲ್‌ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಂದಾ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಮತ್ತು ಗೋಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಡಿತ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು.

ಜನಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಜನರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಂಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜನರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು #GotaGoHome ಎಂಬೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 3 ಪಾಠ: ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್

English summary

Here is a look at how Sri Lankans were able to stand against government and fight for many days despite mainstream media supporting the government forces.