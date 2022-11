ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯತೆ

Features

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 9: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಎಚ್‌ಕ್ಯೂ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಿ-ಮಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಆನ್-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಿ-ಮಾರ್ಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೋಪ್‌ವೇಗಳು, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಗಡ್ಕರಿ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 68 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷೇತರರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 412 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 24 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 388 ಪುರುಷರು. ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು 55,92,828 ಮತದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 7,881 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

With assembly polls in Himachal Pradesh just days away, Republic P Marq Survey results is out and it shows BJP likely to win.