ಇಲ್ಲಿದೆ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿ: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆಗಳು. ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಿಯಾ? ನಾಯಿಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಓದುತ್ತಾ? ಅವಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. USನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಟೋಬಿ ದ ಡಾಗ್ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ- "ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ"ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಲೈಬ್ರರಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಲಕವಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ, "ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದನ್ನು ಬಿಡಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

made a dog library for our neighborhood. but instead of books, it’s filled with toys and sticks. i hope everyone likes it. #spreadjoy #dogsoftwitter #dogtwitter #seniordog #sundayvibes pic.twitter.com/MTVJiOhXpB

ಪೋಸ್ಟ್ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಮಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾಗ್ಗೊ ಅವರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭೂಕಂಪ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಹುಡುಕಿದ ನಾಯಿ

ಇನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಫೋಟೋವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಯ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಫೋಟೋ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಕರಗಿಸಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾಯಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಫೋಟೋ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಿರಾ ಎಸ್‌ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Every person in the house this dog belongs to was killed in the earthquake. Neighbours said they took him with them to feed/take care of. He keeps coming back to the destroyed house and wails.

Ochki village in Gayan, Paktika.#AfghanistanEarthquake #Afghanistan pic.twitter.com/A7oCoGIn2V