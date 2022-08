ವಿಚಿತ್ರ ಫ್ಯಾಷನ್; ಶೂ ಒಳಗೆ ಬಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಮಾರಾಟ..

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಫಾಷನ್‌ವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೂಂದು ಕಂಪನಿಯು ನೀವೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಶೂಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ! ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Beer for your sole



Designed in collaboration with noted shoe designer, Dominic Ciambrone, to celebrate the smoothness of Heineken®️ Silver. Heinekicks aren't your everyday shoe, but it’s not every day you get to walk on beer. pic.twitter.com/LefwD5X7if