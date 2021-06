ಕೊರೊನಾದ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರತದ ಈ ನಗರ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಯೋಗ್ಯ

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 17: ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ನಾವು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈಗ ಕೊರೊನಾ ತನ್ನ ಕಬಂಧ ಬಾಹುವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಚಾಚಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರಗಳ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಎಂಬುವುದು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೊರೊನಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಾಗ ವಾಸಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರದಿಯು ಯಾವ ನಗರ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾದ 10 ನಗರಗಳು ಯಾವುದು?- ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ

ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸೂಕ್ತತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ: ಕೋವಿಡ್‌ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ (Suitability Index: The COVID Perspective) ಎಂಬ ತಲೆಬರಹದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮವು ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಗರವಾಗಿದೆ.

English summary

Gurugram is the most suitable city to live in during COVID-19 considering factors such as population density, open area ratio and hospital infrastructure, according to a report by Square Yards.