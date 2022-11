ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬಡತನದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಧ್ಯಯನ

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 12: ಜಾಗತಿಕ ಭೂವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಗೌರವಯುತ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಭೂ ಆಯೋಗದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ನಡೆಸಿರುವ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯನ್ನು ನೇಚರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಚಿಂತೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ: ವರದಿ

2023ರ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ರಂಗಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?, ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಜನರು ಹೊರ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಜ್ಞರ ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

In a new study published in the journal Nature Sustainability investigates the Earth system impacts of escaping poverty and achieving a dignified life for all. Know more.