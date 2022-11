Holiday List 2023; ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಜೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 13; 2022ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಲು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ 2023ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 2023ರಲ್ಲಿ ರಜೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಜೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಭಾನುವಾರ ಬರುವ ಮೂಲಕ ರಜೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕದ್ದವು. ಆದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

Bangalore Printing & Publishing Company Ltd 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ರಜೆದಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು restricted holidays ಎಂದು ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಜೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ...

English summary

Bangalore Printing & Publishing Company Ltd released the list of general and restricted holidays for the year 2023. Here are the details of holidays.