ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೋ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ

ಎಂ-19 ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ, ಮಾಜಿ ಬಂಡಾಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೋ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬೊಗೋಟಾದ ಬೊಲಿವರ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಮೊದಲ ಎಡಪಂಥೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು, ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ; ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೋ- ಪರಿಚಯ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರಾಜ ಫೆಲಿಪ್ VI ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 100,000 ಆಹ್ವಾನಿತರು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಇತರ ಕೊಲಂಬಿಯನ್ನರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

"ನನಗೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಬೇಡ, ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಮಾಜಗಳು ಬೇಡ. ಬಲವಾದ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಕೊಲಂಬಿಯಾವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. "ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A former rebel fighter and former member of the M-19 armed group took oath as Colombia’s first left-wing president."I do not want two countries, just as I do not want two societies. I want a strong, just and united Colombia," an emotional Petro said in his inaugural speech. Thousands of supporters celebrated in Bogota and at large screens set up in public places around the country.