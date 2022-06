Features

oi-Rajashekhar Myageri

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನರಲ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಮುಷ್ರಫ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ದುಬೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಅವರು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಷ್ರಫ್ ಹೆಸರಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮಿಲಾಯ್ಡೋಸಿಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜನರಲ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 3 ವಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ಅಮಿಲೋಡೋಸಿಸ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರ್ವೇಜ್ ಮುಷ್ರಫ್ ಅನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಮಿಲಾಯ್ಡೋಸಿಸ್ ಎಂದರೇನು?, ಈ ಅಮಿಲಾಯ್ಡೋಸಿಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ?, ಅಮಿಲಾಯ್ಡೋಸಿಸ್‌ನ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?, ಅಮಿಲಾಯ್ಡೋಸಿಸ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿರಿ.

