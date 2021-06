ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು; ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ

Features

ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೂ ನೇರಾನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೂ ಆಹಾರವೇ ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ? "ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ" ಎಂಬ ಪದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಈಚೆಗೆ. ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಂಕು ದೂರವಿಡಲು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿಯಿತು.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ತಾಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸೋಂಕಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಜನರು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ, ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದೇ?

ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೂ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಯನವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

With the coronavirus still circulating, people want to know what they can do at home to protect themself against a severe COVID infection. Eating nutritious food that supports a healthy immune system is a good place to start,