ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಹೋಗಿ, ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಬಂತು!: ಚಾಯ್ ವಾಲಿಯ ರೋಚಕ ಕಥನ

oi-Rajashekhar Myageri

ಪಾಟ್ನಾ, ಮೇ 9: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಚಾಯ್ ವಾಲಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

2019ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳದೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಈಗ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ.

ಪದವಿ ಓದಿದ್ದರೂ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದ 'ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಚಾಯ್ ವಾಲಿ'

ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಫುಲ್ ಬಿಲ್ಲೋರ್ ಅಂಥವರೇ ಚಾಯ್ ವಾಲಾ ಆಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನೇಕೆ ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಬಿಹಾರದ ಪದವೀಧರೆ "ಚಾಯ್ ವಾಲಿ"ಯ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗುಪ್ತಾ ಚಾಯ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇಕಪ್ಪಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿದೆ ಓದಿ.

English summary

Priyanka Gupta, an economics graduate Famous 'Graduate Chaiwali' is Now Closing Tea Stall; now starting food truck that will let her widen her offerings. know more.