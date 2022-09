ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 38 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ

Features

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಬರದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3.8 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿಯ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಎನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ಯುಎನ್ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾರ ಇಯಾನ್ ಫ್ರೈ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಳೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್, ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

English summary

As several countries around the globe are facing extreme weather conditions from drought to flash floods, a special report to the United Nations General assembly mentions that more than 3.8 million people were internally displaced in 2020.