oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 8: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎನಿಸಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ನ್ಯೂರಾಲಿಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಿವೋನ್ ಜಿಲಿಸ್ ಎಂಬಾಕೆ ಈ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದವಳೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಅವಳಿಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪನಾಗಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ವಿಲ್ಸನ್. ಈಕೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನಟಿ ತಲುಲಾ ರಿಲೇ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಮಸ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್; ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಲೇ ಆಫ್

ರಿಲೇಗೆ 2004ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆನಡಾದ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಗ್ರೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಗ್ರೈಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಶಿವೋನ್ ಜಿಲಿಸ್ (Shivon Zilis) ಅವರನ್ನೂ ಮಸ್ಕ್ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವೋನ್ ಜಿಲಿಸ್ ಭಾರತ ಮೂಲದವರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Shivon Zilis believed to be the mother of Elon Musk's latest twin children. She is said to have indian connection through her mother.