Features

oi-Vijayasarathi SN

ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐಟಿ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ದಾಳಿಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗರಿಗೆದರಿ ನಿಂತಂತಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ(ಸೆ.11) ಕೋಲ್ಕತಾ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 17 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡಿ ರೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಜಫ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ: 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಶ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿಯ ಆಪ್ತೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 50 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಜಫ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಇದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಗರಣ. ಅರ್ಪಿತಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿಯದ್ದು, ಅಪರಾಧದಿಂದ ದೊರೆತ ಹಣ ಅದು ಎಂಬುದು ಇಡಿ ಅರೋಪ.

ಒಂದು ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ ನಗದ ಇಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಮೆಷೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಕಾಯಿತಂತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಈ ಹಣ ಎಣಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಗರಣದಲ್ಲೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ಈವರೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು? ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು?

English summary

Enforcement Directorate has conducted thousands of raids recently and has seized crores on money in various cases. Know what ED does with this money, where it goes after the case is solved.