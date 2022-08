23 ಗಂಟೆ 56 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಭೂಮಿ!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 02: ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ, ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿ ಕಣೋ ಎಂಬ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಗಂಟೆ ತಿರುಗುವ ಭೂಮಿಯು, ಈಗ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಇಂಥದೊಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ತೆೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ 24 ಗಂಟೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಬೇಕೇ?: 7 ದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಹಾರಾಡಬಹುದು ಭಾರತೀಯರು!

ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಭೂಕಂಪನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು?, ಭೂಮಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ದಿನದಂದು ಭೂಮಿಯು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿತು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಕೌತುಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

English summary

Earth takes approximately 24 hours to rotate on its axis. But this established fact is seeing some major seismic changes. According to scientists, on July 29, Earth completed a full spin in about 1.59 milliseconds. Know more.