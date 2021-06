ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದೇ?

Features

oi-Nayana Bj

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 10: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಮಹಿಳೆಯರ ಋತುಚಕ್ರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವೈದ್ಯರು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಋತುಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೋಂಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಋತುಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಚಿಂತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಟ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Irregularities of the menstrual cycle can affect women at some point in their menstruating years. Heavy menstrual bleeding, irregular bleeding, prolonged bleeding or reduced bleeding are common reasons for which women seek a gynaecologist’s help.