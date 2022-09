ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಮೊಕದ್ದಮೆ; ಇದು ದಗಾ ಕಾಯಿನ್ನಾ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕಂಡೂಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಯಾವುದೋ ಅದ್ಭುತ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳತ್ತ ಮುಗಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಬಂತು. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲೂನನ್ನು ಊದಿದ್ದರು. ಬಲೂನು ಊದಿ ಊದಿ ಈಗ ಠುಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಡೋಜೆಕಾಯಿನ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಜೆಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ 258 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ) ಕಾನೂನು ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಳು ಹೊಸ ದೂರುದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಮನ್ಹಟನ್ ಫೆಡರಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಕೋ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Lawsuit of 258 Billion USD against Elon Musk and others was filed in US court on June month. Now many more plaintiffs have joined the lawsuit and more defendants are added. This is regarding Dogecoin.