ಕಣ್ಣುಗಳ ಪೊರೆಯ ಕಾರಣಗಳೇನು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದು, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಎಂದರೇನು?: ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರವು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೆಟಿನಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮಸೂರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಸೂರವು ಮೋಡವಾದಾಗ, ಬೆಳಕು ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಚಿತ್ರವು ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Cataracts, one of the most serious diseases of the eye, can cause loss of vision. If you notice some changes in your eyes or problems in your eyes, you should pay attention to certain signs