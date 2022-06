ಪ್ರತಿ ಸಿಗರೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಲಿಖಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ

Features

oi-Sunitha B

ತಂಬಾಕು ಅಧಿಕ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಲಿಖಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಗರೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಲಿಖಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.

ತಂಬಾಕು ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಗರೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ಕೆನಡಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫೋಟೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

English summary

In Canada, it is thought to introduce a written warning on cigarette packs to raise more awareness about cigarettes. It was the first country to introduce a written warning on packs of cigarettes.