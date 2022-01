ನೀವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದೇ?

Features

oi-Nayana Bj

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾದ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಯೂಸ್‌ ಆಂಡ್ ಥ್ರೋ, ಅಥವಾ ಎನ್‌ 95 ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು, ಯಾವುದೇ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡರೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಕೂಡ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕೊರೊನಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

With cases surging uncontrollably and the world now in the third wave of the coronavirus pandemic led by the Omicron variant, healthcare experts and scientists have pointed out that the cloth masks that we normally use to protect from catching the virus may not be that successful.