ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದೇ? ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ

Features

oi-Nayana Bj

ವೈದ್ಯರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ಸ್‌ ಕೋವ್ 2 ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ ಈ ಸಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಕಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಥೆರಪೋಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2020ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹೊಸ ಮಧುಮೇಹಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೋವಿಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 3711 ಮಂದಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.14.4ರಷ್ಟು ಎಂದರೆ 492 ರೋಗಿಗಳು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಬಳಿಕ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

English summary

COVID-19 has shown doctors, patients, and researchers alike that it's not like other viruses-it's been known to cause severe inflammation throughout the body, wreaking havoc not only on the respiratory system, but also the heart, brain, and kidneys, among other essential organs.