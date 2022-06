ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇತಿಹಾಸ: ಬೆಂಗಳೂರು ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತದ ಮಾಹಿತಿ

Features

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು ಜೂ.25: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವಾರ್ಡಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿ 198 ರಿಂದ 243ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ನಾಮಕರಣ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆದ ವಾರ್ಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿತು. ವಾರ್ಡ್‌ ವಿಂಗಡನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾಲಿಕೆ 243 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಲಿಕೆ ಆರಂಭ (1881) ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ವಾರ್ಡಗಳೆಷ್ಟು?, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇದ್ದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ವಾರ್ಡಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ 1881ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1949ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ವಿಲೀನಗೊಂಡವು. ಆಗ ಪಾಲಿಕೆ ಕೇವಲ 75 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ 'ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (ಬಿಸಿಸಿ)' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಅದೇ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಮಹಾಪೌರರಾಗಿ ಆರ್. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), is the administrative body responsible for civic amenities and some infrastructural assets of the Greater Bengaluru metropolitan area. Know History, timeline of the municipal governance of Bangalore dates back to March 27, 1862. Know more.