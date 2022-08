Atal Bihari Vajpayee- ರಾಜಕೀಯ ಅಜಾತಶತ್ರು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ನೆನಪು

Features

ಭಾರತ ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರದ್ದೂ ಒಂದು. ವಾಜಪೇಯಿ ಬಹಳ ವಾಗ್ಮಿ, ಚತುರ, ಸ್ಪಂದನಶೀಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಕವಿಯೂ ಹೌದು, ಕವಿ ಮನಸಿನವರೂ, ಅಜಾತಶತ್ರುವೂ ಹೌದು. ಅಂತೆಯೇ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರೂ ಹೌದು.

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಅವರು 2018, ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋದರು. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಅವರ ಐದನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ರಂದು. ಆ ದಿನವನ್ನು 'ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ' ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಖರ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಸ್ತಂಭೀಭೂತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಳಗವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರಾದರೂ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್‌ನಂಥ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರೂ ವಾಜಪೇಯಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಾಜಪೇಯಿ ತಪ್ಪು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

Atal Behari Vajpayee passed away on August 16th 2018. On the death anniversary, here are some of his famous quotes, his achievements and life history.