ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್: ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ

oi-Vijayasarathi SN

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಆಗಸ್ಟ್ 5: ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಾಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಈಗ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ 6,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ರೋಗವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದಾಗಲೇ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ರೋಗವನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ರೋಗ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ೮೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

English summary

United States of America has declared Monkeypox as health emergency as it sees over 6,600 cases. With emergency declared, the fight against Monkeypox will be stronger.