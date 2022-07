ಹೀಗೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮದುವೆ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಯುವಜನತೆ!

Features

oi-Naveenkumar N

ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕ-ಯುವತಿಗೆ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭ ಎನ್ನುವಂತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವಜನತೆಯ ಆಲೋಚನಾ ದಾಟಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪತ್ನಿ ತಾಳಿ ತೆಗೆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ: ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ತೀರ್ಪು!

2011 ರಿಂದ 2019 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15-29 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅವಿವಾಹಿತರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 17.2 ರಿಂದ ಶೇ 23 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ನೀತಿ 2014 ರಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಯುವಕರು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The National Statistical Office report states that the percentage of the unmarried population in the age bracket of 15-29 years has shown an increasing trend in the male population from 20.8 per cent in 2011 to 26.1 per cent in 2019. A government survey has suggested that more Indians prefer to stay unmarried.