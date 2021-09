Features

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 17: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್ ದರವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಭಾರೀ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಶೇಕಡ 77 ಮಂದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಅಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ "ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಬಳಿಕ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶೇಕಡ 51 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಇತರೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ 12 ದಿನಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಶೇಕಡ 21 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸಮದೂಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲೇ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 14 ಶೇಕಡ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

English summary

A new survey has found that 77 per cent of citizens want petrol and diesel to be included under the ambit of the Goods and Services Tax (GST).