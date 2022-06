ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ 574 ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ: ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?

Features

oi-Sunitha B

ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 18: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಭಾರತ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಯುರೋಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಂತಹ 39 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 500 ರಿಂದ 574 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಂತರ, ಯುಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪುರುಷರು ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ?

ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಇದೀಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ 1,880 ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 85% ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

English summary

The number of monkeypox cases in the UK has risen from 500 to 574. In the UK, the monkeypox is the biggest challenge amid the corona epidemic.