2021ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

Features

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಪಾದಿತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2020 ರಲ್ಲಿ 279 ರಿಂದ 2021 ರಲ್ಲಿ 486ಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 75 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫೋರಮ್ 2014 ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ "ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವರ್ಷ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋರಮ್ ತನ್ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ದೂರನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು "ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ - ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸದಂತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (104) ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ತಿಂಗಳು (77 ಘಟನೆಗಳು) ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2021 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು - 127 (2014), 142 (2015), 226 (2016), 248 (2017), 292 (2018) ಮತ್ತು 328 (2019).

2021 ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 102 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಂತರ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ (90). ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು - ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ (44) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (38) - ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ 274 ಘಟನೆಗಳು (ಶೇ 56) ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

"ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಾಗರೂಕ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಲವಂತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

"ನಿರ್ಭಯದಿಂದ, ಅಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೊದಲು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೋಮು ಘೋಷಣೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, "ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯವಾಣಿಯು "ತನ್ನ ವಕಾಲತ್ತು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಧನದಿಂದ 210 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. "ಅಲ್ಲದೆ 46 ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 34 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

'ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆ'

ಫೋರಂ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಸಿ ಮೈಕೆಲ್, "ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆ" ಮೂಲಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜನರನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಮತಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ ಘಟನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು (ಕಾನೂನು) ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ 1967 ರಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿಲ್ಲ, "ಎಂದು ಅವರು ThePrint ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರು ರಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಯು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮೈಕೆಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜನಸಮೂಹವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು: "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ಪಾದ್ರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಮೂಹವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

English summary

New Delhi: The number of alleged violent crimes against members of the Christian community in India rose nearly 75 per cent to 486 in 2021 from 279 in 2020, shows a new report by a Christian rights protection body.