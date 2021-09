ಕೋವಿಡ್, ಹವಾಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರ ಸಮಗ್ರ ಹೇಳಿಕೆ

Comprehensive Story

oi-Mahesh Malnad

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಶಿಹಿಡೆ ಸುಗಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ನ ನಾಯಕರು ಸ್ವಯಂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಯಕರು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸುವ; ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಸಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ; ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ; ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ; ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ; ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಎಂದು ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರು ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಸಿಕೆಗಳ ಸಮಾನ ಲಭ್ಯತೆವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗಲು ಕ್ವಾಡ್ ಲಸಿಕೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ, ಕ್ವಾಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಭಾರತ - ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ವಾಡ್ ಲಸಿಕೆ ರಫ್ತು ಸಮೂಹ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಡ್ಯಾಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ ಸಹಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ, ಭಾರತ- ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾದ್ಯಂತದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಂಘಟಿತ ಸ್ಪಂದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರ ಕೋವಿಡ್ -19 ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

{photo-feature}



English summary

President Biden hosted PM Scott Morrison of Australia, PM Narendra Modi of India, and PM Yoshihide Suga of Japan at the White House for the first-ever in-person Leaders’ Summit of the Quad.