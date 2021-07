Fact Check: 84ರ ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದರೇ ವೈದ್ಯರು!?

Fact Check

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 08: ಎಲ್ಗಾರ್ ಪರಿಷದ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ 84 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಧನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ವೃದ್ಧನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತಾ. ಫೋಟೋ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ "ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಆಂಟಿ-ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ ರೂಮ್" ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಟ್ಟು ಬಯಲು?

ಕಳೆದ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಬೈನ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಆದರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋ ಸ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

An Image Of An Elderly Man Feet Chained To The Footboard Of The Hospital Bed Went Viral On Social Media With The Claim That The Man In The Photo Is Late Fr Swamy.