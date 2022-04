Fact check: ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ 'ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್' ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ PIN ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

Fact Check

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 05: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ಮುನ್ನ 'ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್' ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಿನ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ನಗದು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್' ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಪಿನ್ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

A post falsely attributed to @RBI claims that pressing 'cancel' twice on ATM before a transaction can prevent PIN theft#PIBFactCheck



▶️This statement is #FAKE & has NOT been issued by RBI



Keep transactions secure-



✅Conduct the transfer in privacy

✅Do not write PIN on card pic.twitter.com/vylB1ywCXT