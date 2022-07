Fact check: ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಾ?

Fact Check

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಜುಲೈ 28: ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಚಿವ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಇಡಿ ದಾಳಿ ವೇಲೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಗದು ಮತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ 21 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡಿ ತಂಡ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ನಿವಾಸದಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿಯ 'ಓ ಪಾರ್ಥ ದಾ ತೋಮೈ ಚಾಯ್' ಹಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೋ ಅರ್ಪಿತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?

English summary

Fact check of video- Teacher recruitment scam: Video of West Bengal Minister Partha Chatterjee and her aide Arpita Mukherjee dancing has gone viral. What is the truth behind this?