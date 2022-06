ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ

Fact Check

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವೆಡೆ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಆಕ್ರೋಶದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಶಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣದತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

"ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋದ (PIB) ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ''ಈ ಹಕ್ಕು ಸುಳ್ಳು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Some private agencies are recruiting in the army through the Agnipath project said YouTube video. What is the truth behind this?