ಆಟೋ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗದ ಮೀಟರ್: ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಎಷ್ಟು ದರ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Comprehensive Story

oi-Sunitha B

ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲ. ಈವರೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅಧಿಕ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆ? ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಳಿ ಇರುವ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವುದು? ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ಮೊತ್ತವೇ? ಇಂತೆಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಿದೆ. ಈ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

English summary

Quick guide to Auto Rickshaw fares in bengaluru :Here is the detailed report on Auto Rickshaw meter price list, minimum fare, per km rate, fare chart 2022 in Bengaluru. Take a look.