2023 Tula Rashi Bhavishya: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಲ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

2023ರಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕ ಹೇಗಿದೆ. ಜನವರಿಯು ಸಮೃದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಆನಂದಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2023 ರ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವುದು.

